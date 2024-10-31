Що робити при отруєнні грибами: поради від медиків

"Найбезпечніше - відмовитися від споживання дикорослих грибів. Вживайте ті, що вирощують у промисловий спосіб", - наголосили в Міністерстві охорони здоров'я.

Як зрозуміти, що людина отруїлась грибами

Зазвичай перші симптоми отруєння виникають в перші 30 хвилин, але інколи можуть проявитись і за кілька днів після вживання грибів. До основних симптомів відноситься:

нудота,

блювання,

різкий біль у животі,

діарея,

запаморочення,

температура,

зниження пульсу,

задуха або судоми.

Перша допомога у разі отруєння грибами:

виклик екстреної медичної допомоги - 103;

промивати шлунок простою водою;

дотримуватися постільного режиму;

пити багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай) - це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини;

приймати сорбенти.

При отруєнні грибами категорично заборонено вживати алкоголь та їжу, в тому числі молочні та кисломолочні продукти - це може прискорити всмоктування токсинів у організм.

Залишки грибів або грибних страв слід обов’язково зберегти, це допоможе з’ясувати причину отруєння і призначити правильне лікування.