Що робити при отруєнні грибами: поради від медиків

Більша частина осені вже позаду, а це означає, що почався активний сезон для грибників та любителів. Однак попри те, що багато українців щороку збирають гриби, вони досі залишаються частою причиною отруєнь.

Докладніше про те, як виявити отруєння, та що робити потім, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

"Найбезпечніше - відмовитися від споживання дикорослих грибів. Вживайте ті, що вирощують у промисловий спосіб", - наголосили в Міністерстві охорони здоров'я.

Як зрозуміти, що людина отруїлась грибами

Зазвичай перші симптоми отруєння виникають в перші 30 хвилин, але інколи можуть проявитись і за кілька днів після вживання грибів. До основних симптомів відноситься:

нудота,

блювання,

різкий біль у животі,

діарея,

запаморочення,

температура,

зниження пульсу,

задуха або судоми.

Перша допомога у разі отруєння грибами:

виклик екстреної медичної допомоги - 103;

промивати шлунок простою водою;

дотримуватися постільного режиму;

пити багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай) - це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини;

приймати сорбенти.

При отруєнні грибами категорично заборонено вживати алкоголь та їжу, в тому числі молочні та кисломолочні продукти - це може прискорити всмоктування токсинів у організм.

Залишки грибів або грибних страв слід обов’язково зберегти, це допоможе з’ясувати причину отруєння і призначити правильне лікування.