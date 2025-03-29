Що робити, якщо потрапили у ДТП в Європі: інструкція для водіїв

Плануючи подорож Європою автомобілем, необхідно щонайменше за добу до перетину кордону придбати Зелену карту. Вона надає фінансовий захист у разі ДТП за межами країни, де зареєстрована машина.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Департамент консульської служби МЗС України у Facebook.
Зелена карта - це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності, який необхідний водіям, які виїжджають за кордон на власному автомобілі. Вона діє в країнах, які у складі Міжнародної системи "Зелена карта". У цьому переліку більшість європейських країн, а також Азербайджан, Туреччина, Іран, Ізраїль, Марокко та Туніс.
У разі ДТП водіям радять:
"Якщо на території країни, де трапилась ДТП, законодавством передбачена видача копії протоколу дорожньої поліції, вам її неодмінно нададуть", - кажуть в МЗС.
Після оформлення аварії інспектором дорожньої поліції, потрібно буде надати інформацію про ДТП за номером телефону, зазначеному в Зеленій карті, а також у свою страхову компанію, щоб згодом отримати компенсацію за матеріальну шкоду.
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