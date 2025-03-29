Що робити, якщо потрапили у ДТП в Європі: інструкція для водіїв
Плануючи подорож Європою автомобілем, необхідно щонайменше за добу до перетину кордону придбати Зелену карту. Вона надає фінансовий захист у разі ДТП за межами країни, де зареєстрована машина.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Департамент консульської служби МЗС України у Facebook.
Що робити, якщо потрапили в аварію в одній із країн ЄС
Зелена карта - це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності, який необхідний водіям, які виїжджають за кордон на власному автомобілі. Вона діє в країнах, які у складі Міжнародної системи "Зелена карта". У цьому переліку більшість європейських країн, а також Азербайджан, Туреччина, Іран, Ізраїль, Марокко та Туніс.
У разі ДТП водіям радять:
- увімкніть сигнальні вогні і поставте навколо місця ДТП попереджувальні знаки, при цьому, хто винен в аварії - немає значення;
- якщо є потерпілі, викличте швидку допомогу та надайте першу невідкладну допомогу;
- зателефонуйте на номер "112" (єдиний номер екстреної служби, який діє у всіх країнах Європейського Союзу) і повідомте про ДТП;
- запишіть контактні дані свідків ДТП, заповніть форму-повідомлення про ДТП (Європротокол). Зазвичай бланки таких форм є у кожного водія, якщо їх нема, то запишіть номери й марки автомобілів - учасників ДТП;
- не підписуйте жодних протоколів, не прочитавши і не зрозумівши зміст документа. Це можна зробити лише у випадку, якщо у вас не виникає додаткових питань;
- за потреби ви можете звернутись на "гарячу лінію" посольства чи консульства України в тій країні, де сталася аварія (адреси відомств можна знайти за посиланням);
- слід обмінятися номерами страхових полісів (Зеленої карти) і контактними даними з іншим учасником аварії;
- сфотографуйте місце ДТП, автомобілі та учасників, якщо вони дадуть на це згоду.
"Якщо на території країни, де трапилась ДТП, законодавством передбачена видача копії протоколу дорожньої поліції, вам її неодмінно нададуть", - кажуть в МЗС.
Після оформлення аварії інспектором дорожньої поліції, потрібно буде надати інформацію про ДТП за номером телефону, зазначеному в Зеленій карті, а також у свою страхову компанію, щоб згодом отримати компенсацію за матеріальну шкоду.
Читайте також про те, що власникам індивідуальних номерних знаків треба сплатити за їх збереження до 31 березня, інакше особливі номери знищать. Термін збереження можна вибирати будь-який, вартість послуги - 10,80 гривні за день.
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