Що робити, якщо потрапили у ДТП в Європі: інструкція для водіїв

Плануючи подорож Європою автомобілем, необхідно щонайменше за добу до перетину кордону придбати Зелену карту. Вона надає фінансовий захист у разі ДТП за межами країни, де зареєстрована машина.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Департамент консульської служби МЗС України у Facebook .

Що робити, якщо потрапили в аварію в одній із країн ЄС

Зелена карта - це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності, який необхідний водіям, які виїжджають за кордон на власному автомобілі. Вона діє в країнах, які у складі Міжнародної системи "Зелена карта". У цьому переліку більшість європейських країн, а також Азербайджан, Туреччина, Іран, Ізраїль, Марокко та Туніс.

У разі ДТП водіям радять:

увімкніть сигнальні вогні і поставте навколо місця ДТП попереджувальні знаки, при цьому, хто винен в аварії - немає значення;

якщо є потерпілі, викличте швидку допомогу та надайте першу невідкладну допомогу;

зателефонуйте на номер "112" (єдиний номер екстреної служби, який діє у всіх країнах Європейського Союзу) і повідомте про ДТП;

запишіть контактні дані свідків ДТП, заповніть форму-повідомлення про ДТП (Європротокол). Зазвичай бланки таких форм є у кожного водія, якщо їх нема, то запишіть номери й марки автомобілів - учасників ДТП;

не підписуйте жодних протоколів, не прочитавши і не зрозумівши зміст документа. Це можна зробити лише у випадку, якщо у вас не виникає додаткових питань;

за потреби ви можете звернутись на "гарячу лінію" посольства чи консульства України в тій країні, де сталася аварія (адреси відомств можна знайти за посиланням);

слід обмінятися номерами страхових полісів (Зеленої карти) і контактними даними з іншим учасником аварії;

сфотографуйте місце ДТП, автомобілі та учасників, якщо вони дадуть на це згоду.

"Якщо на території країни, де трапилась ДТП, законодавством передбачена видача копії протоколу дорожньої поліції, вам її неодмінно нададуть", - кажуть в МЗС.

Після оформлення аварії інспектором дорожньої поліції, потрібно буде надати інформацію про ДТП за номером телефону, зазначеному в Зеленій карті, а також у свою страхову компанію, щоб згодом отримати компенсацію за матеріальну шкоду.