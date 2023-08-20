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Що робити, якщо потрапили в ДТП: алгоритм дій

Фото: Що робити, якщо потрапили в ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Жоден водій не застрахований від дорожньо-транспортної пригоди. Однак, якщо вона сталася, то треба знати, які заходи потрібно вживати, особливо, якщо є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Київської патрульної поліції.

В першу чергу необхідно з'ясувати, чи є травмовані під час аварії. Якщо є, то необхідно викликати швидку і надавати допомогу постраждалим особам до приїзду лікарів.

Якщо потерпілі відсутні - увімкніть аварійну сигналізацію на автомобілі та встановіть знак аварійної зупинки.

"Не переставляйте автомобіль на інше місце. Транспортний засіб повинен залишатись на тому місці, де сталась ДТП, щоб поліцейські мали змогу з’ясувати всі обставини пригоди", - йдеться у повідомленні.

Після цього необхідно зателефонували до поліції за номером 102 та повідомити наступну інформацію:

  • точне місце, де трапилась дорожньо-транспортна пригода;
  • чи є потерпілі (якщо є, то скільки і який їхній стан);
  • марки та моделі автівок, які отримали механічні пошкодження.

Поки чекаєте приїзду поліції, встановіть свідків та очевидців, можливо хтось зафіксував момент аварії на свій реєстратор.

Якщо ДТП без потерпілих, то пригоду оформлятиме патрульна поліція, але якщо є потерпілі - на місце прибуде слідчо-оперативна група.

Також ДТП можна оформити ще одним способом - скористатися європротоколом, але за умов, якщо:

  • у ДТП відсутні травмовані та загиблі люди;
  • наявна згода водіїв транспортних засобів, які стали учасниками аварії, щодо обставин ДТП;
  • обидва водії мають чинний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
  • у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.
  • сума збитків після ДТП не перевищує 80 тисяч гривень.

У разі невиконання хоча б однієї із зазначених умов, виклик поліції є обов’язковим.

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