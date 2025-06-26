Про що насправді думають чоловіки та жінки під час інтимної близькості? Топ-6 тем, які вас здивують

Про що думають люди під час сексу?

Опитування, проведене Asda Online Doctor серед 2000 респондентів, показало, що дві третини людей зізналися, що їхні думки блукали під час інтимної близькості. Хоча деякі відволікання є цілком очікуваними - стрес на роботі, домашні справи чи список покупок, інші виявилися значно пікантнішими.

Хто ж в їхніх думках?

Колишні партнери

Найчастіше - 17% (майже кожен п'ятий) - це люди, які зізналися, що думали про колишнього/колишню.

Знаменитості

13% під час сексу фантазували про відомих осіб.

Друзі

12% у ліжку відволікалися на думки про друзів.

Колеги по роботі

9% опитуваних зізналися, що їхні думки були зайняті колегами.

Найкращі друзі партнера

Шокуючі 6% зізналися, що думали про найкращого друга свого партнера, перебуваючи в спальні.

Брати/сестри партнера

І, що може зробити наступне сімейне зібрання дійсно незручним, 4 % навіть думали про брата/сестру свого партнера.

Стрес, проблеми та гроші

20% респондентів зізнаються, що робочий стрес не відпускає їх під час сексу

16% думає про домашні справи або фінансові турботи (7% чоловіків та 22% жінок)

11% чоловіків та 19% жінок думають під час сексу про гроші

Цікаві спостереження вчених

Під час дослідження були виявлені помітні гендерні відмінності. Чоловіки більш ніж удвічі частіше думають про колегу, знаменитість або брата/сестру своєї партнерки, ніж жінки.

Жінки, навпаки, набагато частіше відволікаються на стресові фактори реального життя, такі як гроші, робота чи щотижневі покупки продуктів.

Є і регіональні відмінності. Жителі великих міст частіше думали про колишніх партнерів, а ті, хто живе у невеликих містечках - чомусь думали про спорт.

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Більше, ніж просто блукаючі думки

Опитування виявило й інші тривожні тенденції, що вказують на зростаючу роз'єднаність у спальнях, попри уявну відкритість суспільства до сексу:

Брехня про задоволення

41% опитуваних зізналися, що брехали партнеру щодо свого сексуального задоволення. При цьому 52% жінок імітували оргазм.

Про статевий досвід

21% жінок брехали про кількість своїх сексуальних партнерів, а серед чоловіків цей показник вищий - 24%

Вплив технологій

Приблизно кожен десятий дорослий зізнався, що перевіряв свій телефон під час сексу.

Мало того, 9% чоловіків заявили, що вони використовували штучний інтелект для отримання сексуальних порад, замість того, щоб обговорювати їх з партнеркою.

А кожен 20 дорослий каже, що використовував ШІ для секс-повідомлень з партнеркою.

Чому люди уникали інтимної близькості

48% згадують проблеми з вагою як фактор

42% уникають сексу через тривогу щодо продуктивності

44% жінок уникають сексу через невпевненість у собі через волосся на тілі

62% жінок і 52% чоловіків уникають сексу через низьке статеве бажання

36% чоловіків відчувають занепокоєння щодо розміру свого пеніса

34% жінок уникають сексу через тривогу щодо своєї вульви

Важливість відкритого спілкування

21% чоловіків зізнається, що їм надто соромно говорити з партнеркою про проблеми у ліжку. Лише 8% опитаних сказали, що готові поговорити з другом про такі проблеми.

22% чоловіків сказали, що готові звернутися за медичною допомогою, щоб розв'язати проблеми у сексі.

Спеціалісти та лікарі наголошують, що відкрите спілкування з партнером - дуже важливе. Саме воно є ключем до щасливих, здорових сексуальних стосунків.

"Іноді ми відчуваємо потребу брехати про наше задоволення чи сексуальний досвід, щоб не відчувати себе засудженими. Але хоча це нормальна реакція, звичка бути нечесним щодо наших сексуальних звичок може створити емоційну дистанцію з партнером і ще більше посилити невпевненість", - каже фахівець з репродуктивного та сексуального здоров'я, доктор Крістал Віллі.

Вона додала, що саме тому чесність щодо наших почуттів - це чудовий перший крок.