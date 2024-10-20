Що можна робити після щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця: поради від МОЗ

Після щеплення потрібно залишитися в пункті вакцинації на 30 хвилин під наглядом медиків, а далі - повернутися до своїх справ.

Що можна робити після щеплення:

Приймати ванну або душ.

Виконувати легкі фізичні вправи: прогулянки, йогу.

Що варто робити після щеплення:

Харчуватися збалансовано: вибирайте свіжі фрукти та овочі, уникайте шкідливих продуктів.

Пийте достатньо води: близько 4% від маси тіла. Наприклад, для дорослого вагою 70 кг це 2,8–3 літри води. Уникайте солодких газованих напоїв.

Відпочивайте, даючи організму час на відновлення.

Що не варто робити після щеплення:

Уникайте алкоголю, який може викликати симптоми, схожі на реакції після вакцинації, як-от головний біль або підвищення температури.

Утримуйтеся від значних фізичних навантажень протягом 48 годин.

Не тріть і не чухайте місце уколу, щоб уникнути інфекції.

Не використовуйте мазі, гелі чи спиртові розчини на місці уколу, щоб не подразнити шкіру.

На що необхідно звернути увагу після щеплення:

Легке підвищення температури, почервоніння чи біль у місці уколу - нормальні реакції. Якщо температура перевищує 37,5°C і тримається понад три дні або з’являються інші симптоми, зверніться до лікаря.

Дотримуйтесь графіка щеплень: не пропускайте наступні дози вакцини.

Пам'ятайте, що вакцинація - це найкраща профілактика. Навіть після щеплення ризик захворіти залишається, але хвороба проходитиме значно легше.