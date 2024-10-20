Що можна робити після щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця: поради від МОЗ

Вакцинація - це надійний спосіб уберегти себе від інфекцій і продовжувати жити у звичному ритмі. Міністерство охорони здоровʼя дало поради для комфортного перебігу вакцинації проти кашлюку, дифтерії та правця.
По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Після щеплення потрібно залишитися в пункті вакцинації на 30 хвилин під наглядом медиків, а далі - повернутися до своїх справ.
Пам'ятайте, що вакцинація - це найкраща профілактика. Навіть після щеплення ризик захворіти залишається, але хвороба проходитиме значно легше.
Раніше у МОЗ дали рекомендації, що робити при погіршенні якості повітря.
Крім того, повідомлялося, як отримати "доступні ліки" пацієнтам із розладами психіки та епілепсією.
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