Що можна і не треба робити, якщо ви отруїлись в ресторані

Що відомо про отруєння людей в ресторані "Китайський привіт" у Львові

Інцидент стався незабаром після офіційного відкриття закладу 13 липня 2025 року у Львові. Вже 16 липня сам власник ресторану, Міша Кацурін, повідомив у своїх соціальних мережах, що він та гості його закладу отруїлися. Він зазначив, що його стан "паскудний" і він лягає до інфекційної лікарні.

Кількість постраждалих стрімко зростала. За першими повідомленнями, це було 11-12 осіб, але вже станом на ранок 17 липня 2025 року кількість госпіталізованих зросла до 56 людей. Серед постраждалих є діти (за різними даними, від 3 до 8) та навіть дві вагітні жінки.

За попередньою версією, причиною стали десерти з яєчним кремом, які подавали 14-15 липня. Ресторан тимчасово закрили, викликали санітарну службу для перевірки персоналу, поверхонь та продуктів. Усі продукти в закладі утилізують.

Кацурін запевнив, що заклад готовий пройти всі перевірки, повідомити їхні результати та компенсувати витрати на лікування постраждалим. Він також підтвердив, що сам потрапив до лікарні.

Симптоми харчового отруєння: коли бити на сполох?

Симптоми харчового отруєння можуть з'явитися через кілька годин або навіть днів після вживання зараженої їжі. Найпоширеніші з них:

Нудота та блювота

Часто перші ознаки, що допомагають організму позбутися токсинів.

Діарея

Може бути дуже інтенсивною та призвести до зневоднення.

Біль у животі

Спазми, кольки, загальний дискомфорт.

Підвищення температури тіла

Лихоманка, озноб.

Слабкість, головний біль

Загальне нездужання.

Якщо симптоми дуже сильні, не зникають або погіршуються, негайно зверніться до лікаря або викличте швидку допомогу! Особливо це стосується дітей, вагітних жінок, людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання.

Що не треба робити, якщо ви отруїлися в ресторані

Ваші перші дії можуть мати вирішальне значення, тому важливо знати, чого категорично уникати:

Не ігноруйте симптоми

Не думайте, що "пройде саме". Навіть легке отруєння може погіршитися.

Не займайтеся самолікуванням сильнодіючими ліками без консультації лікаря

Особливо це стосується антибіотиків. Вони не завжди потрібні при харчових отруєннях і можуть навіть нашкодити, порушивши мікрофлору кишечника.

Не намагайтеся "закріпит" діарею протидіарейними засобами негайно

Діарея - це захисна реакція організму, що допомагає вивести токсини. Заблокувавши її, ви можете затримати шкідливі речовини всередині. Використовуйте їх лише за призначенням лікаря і тільки після того, як основна маса токсинів вже вийшла.

Не вживайте алкоголь

Він зневоднює організм і може погіршити стан печінки та нирок, які вже страждають від токсинів.

Не вживайте жирну, гостру, смажену їжу

Така їжа створює додаткове навантаження на ослаблений шлунково-кишковий тракт.

Не повертайтеся до звичайного харчування відразу після покращення

Організму потрібен час на відновлення.

Не викидайте залишки їжі або чеки

Це важливі докази у випадку, якщо вам знадобиться звернутися до офіційних органів.

Що можна і треба робити, якщо ви отруїлися в ресторані

Ваші правильні дії допоможуть швидше одужати та захистити інших від подібної ситуації:

Негайно припиніть їсти

Якщо ви відчули перші симптоми під час або одразу після їжі, не продовжуйте їсти.

Викличте блювоту (за необхідності)

Якщо ви відчуваєте сильну нудоту і знаєте, що їжа була з'їдена недавно, можна спробувати викликати блювоту, щоб видалити частину токсинів. Це можна зробити, натиснувши на корінь язика. Але не робіть цього, якщо ви відчуваєте сильний біль, проблеми з диханням або якщо людина без свідомості!

Пийте багато рідини

Головна небезпека отруєння - зневоднення. Пийте маленькими ковтками чисту воду, рисовий відвар, неміцний чай, розчини для регідратації (наприклад, "Регідрон", "Ораліт"). Уникайте солодких газованих напоїв та соків.

Прийміть сорбенти

Активоване вугілля, "Ентеросгель", "Смекта" та інші сорбенти допоможуть зв'язати токсини та вивести їх з організму. Приймайте їх згідно з інструкцією.

Забезпечте спокій

Ляжте, відпочиньте. Організму потрібні сили для боротьби з інфекцією.

Зберігайте залишки їжі та чек

Якщо є можливість, збережіть будь-які залишки їжі, яку ви їли в ресторані, та чек. Помістіть їх у герметичний пакет або контейнер і зберігайте в холодильнику. Це може бути важливим доказом для встановлення причини отруєння.

Зверніться до лікаря

Якщо симптоми не покращуються протягом доби, погіршуються, або з'являються загрозливі ознаки (висока температура, кров у випорожненнях, сильне зневоднення), негайно зверніться за медичною допомогою.

Повідомте ресторан

Якщо ви впевнені, що отруєння сталося через їжу з конкретного ресторану, зв'яжіться з адміністрацією. Це не тільки допоможе їм перевірити якість продукції, а й може запобігти отруєнню інших відвідувачів.

Подайте скаргу до Держпродспоживслужби

Якщо ви хочете офіційно зафіксувати факт отруєння та захистити свої права як споживача, зверніться до місцевого управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Надайте їм усі докази (чеки, залишки їжі, медичну довідку).