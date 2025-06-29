Що краще їсти при схудненні - гречку чи макарони?

Часто люди при схудненні їдять гречку та макарони. Як виявилось, гречка має більше переваг, адже містить менше калорій та допомагає контролювати вагу.
РБК-Україна повідомляє, яку помилку усі роблять при споживанні макаронів, що і затримує втрату ваги.
Загалом гречка містить:
Макарони будуть корисними, якщо:
Гречка - кращий вибір для схуднення, адже вона містить більше поживних речовин, менше калорій і надовше забезпечує ситість. Однак, макарони з твердих сортів у помірній кількості - не заборонені.
Нутриціолог Карина Боховісова розповіла, що більшість використовували макаронні вироби з мʼяких сортів пшениці, додаючи до них велику кількість масла.
"Якщо ще докласти мʼяса, й полити соусами. Виходила таки не погана щільність", - додала експерт.
До того ж насичення частіше краще від макаронів. Обираючи макарони з твердих сортів пшениці, ви отримуєте складні вуглеводи, а ще порцію вітамінів групи B.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Карини Боховісової та сайт PubMed.