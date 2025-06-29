Що краще їсти при схудненні - гречку чи макарони?

Переваги гречки при схудненні

Загалом гречка містить:

менше калорій: у 100 г вареної гречки - 110 ккал, тоді як у макаронах - 150-180 ккал

більше клітковини - довше відчуття ситості

сприяє нормалізації травлення і зменшує переїдання

низький глікемічний індекс (ГІ) - не викликає різкого стрибка цукру в крові

знижує тягу до солодкого

багата на білок та мікроелементи (залізо, магній, вітаміни групи B)

Макарони будуть корисними, якщо:

вибирати їх з твердих сортів пшениці

їсти в першій половині дня

поєднувати з овочами та нежирним білком (наприклад, індичкою, рибою)

Гречка - кращий вибір для схуднення, адже вона містить більше поживних речовин, менше калорій і надовше забезпечує ситість. Однак, макарони з твердих сортів у помірній кількості - не заборонені.

Чому макарони не допомагають схуднути

Нутриціолог Карина Боховісова розповіла, що більшість використовували макаронні вироби з мʼяких сортів пшениці, додаючи до них велику кількість масла.

"Якщо ще докласти мʼяса, й полити соусами. Виходила таки не погана щільність", - додала експерт.

До того ж насичення частіше краще від макаронів. Обираючи макарони з твердих сортів пшениці, ви отримуєте складні вуглеводи, а ще порцію вітамінів групи B.