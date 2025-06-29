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Що краще їсти при схудненні - гречку чи макарони?

Неділя 29 червня 2025 14:28
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Що краще їсти при схудненні - гречку чи макарони? Яку крупу корисно їсти при схудненні (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто люди при схудненні їдять гречку та макарони. Як виявилось, гречка має більше переваг, адже містить менше калорій та допомагає контролювати вагу.

РБК-Україна повідомляє, яку помилку усі роблять при споживанні макаронів, що і затримує втрату ваги.

Переваги гречки при схудненні

Загалом гречка містить:

  • менше калорій: у 100 г вареної гречки - 110 ккал, тоді як у макаронах - 150-180 ккал
  • більше клітковини - довше відчуття ситості
  • сприяє нормалізації травлення і зменшує переїдання
  • низький глікемічний індекс (ГІ) - не викликає різкого стрибка цукру в крові
  • знижує тягу до солодкого
  • багата на білок та мікроелементи (залізо, магній, вітаміни групи B)

Макарони будуть корисними, якщо:

  • вибирати їх з твердих сортів пшениці
  • їсти в першій половині дня
  • поєднувати з овочами та нежирним білком (наприклад, індичкою, рибою)

Гречка - кращий вибір для схуднення, адже вона містить більше поживних речовин, менше калорій і надовше забезпечує ситість. Однак, макарони з твердих сортів у помірній кількості - не заборонені.

Чому макарони не допомагають схуднути

Нутриціолог Карина Боховісова розповіла, що більшість використовували макаронні вироби з мʼяких сортів пшениці, додаючи до них велику кількість масла.

"Якщо ще докласти мʼяса, й полити соусами. Виходила таки не погана щільність", - додала експерт.

До того ж насичення частіше краще від макаронів. Обираючи макарони з твердих сортів пшениці, ви отримуєте складні вуглеводи, а ще порцію вітамінів групи B.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Карини Боховісової та сайт PubMed.

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