Що краще їсти при схудненні - гречку чи макарони?
Часто люди при схудненні їдять гречку та макарони. Як виявилось, гречка має більше переваг, адже містить менше калорій та допомагає контролювати вагу.
РБК-Україна повідомляє, яку помилку усі роблять при споживанні макаронів, що і затримує втрату ваги.
Переваги гречки при схудненні
Загалом гречка містить:
- менше калорій: у 100 г вареної гречки - 110 ккал, тоді як у макаронах - 150-180 ккал
- більше клітковини - довше відчуття ситості
- сприяє нормалізації травлення і зменшує переїдання
- низький глікемічний індекс (ГІ) - не викликає різкого стрибка цукру в крові
- знижує тягу до солодкого
- багата на білок та мікроелементи (залізо, магній, вітаміни групи B)
Макарони будуть корисними, якщо:
- вибирати їх з твердих сортів пшениці
- їсти в першій половині дня
- поєднувати з овочами та нежирним білком (наприклад, індичкою, рибою)
Гречка - кращий вибір для схуднення, адже вона містить більше поживних речовин, менше калорій і надовше забезпечує ситість. Однак, макарони з твердих сортів у помірній кількості - не заборонені.
Чому макарони не допомагають схуднути
Нутриціолог Карина Боховісова розповіла, що більшість використовували макаронні вироби з мʼяких сортів пшениці, додаючи до них велику кількість масла.
"Якщо ще докласти мʼяса, й полити соусами. Виходила таки не погана щільність", - додала експерт.
До того ж насичення частіше краще від макаронів. Обираючи макарони з твердих сортів пшениці, ви отримуєте складні вуглеводи, а ще порцію вітамінів групи B.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Карини Боховісової та сайт PubMed.