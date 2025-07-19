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Що корисніше для здоров’я - диня чи кавун: відповідь дієтологів здивує

Субота 19 липня 2025 12:13
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Що корисніше для здоров’я - диня чи кавун: відповідь дієтологів здивує Фото: Чим корисні дині та кавуни (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

У літню спеку диня та кавун - справжні фаворити на ринку. Обидва фрукти соковиті, солодкі, багаті на воду і чудово втамовують спрагу. Але багатьох цікавить: що з них корисніше для здоров’я - диня чи кавун?

На це питання читайте відповідь в матеріалі РБК-Україна.

Що нам відомо про користь кавуна?

Кавун на 90–92% складається з води, тому ідеально підходить для підтримки водного балансу. У ньому мало калорій — всього близько 30 на 100 г, що робить його хорошим вибором для тих, хто стежить за вагою.

Крім того, кавун містить лікопін - потужний антиоксидант, що сприяє здоров’ю серця і знижує ризик деяких видів раку. У ньому також є цитрулін, амінокислота, що покращує кровообіг і може знижувати тиск.

  • Корисно при: гіпертонії, серцево-судинних захворюваннях, ожирінні.
  • Обережно при: діабеті, проблемах із нирками (через можливе перевантаження рідиною).

Користь дині

Диня - справжнє джерело вітамінів. У 100 г дині міститься понад 80% добової норми вітаміну С, а також багато вітаміну А (бета-каротину), який корисний для шкіри, зору й імунітету. Також вона містить клітковину, що покращує травлення, та калій, важливий для серця.

Диня трохи калорійніша за кавун (35-40 ккал на 100 г), але також багата на антиоксиданти. Завдяки природним ферментам допомагає роботі ШКТ.

  • Корисно при: слабкому імунітеті, проблемах зі шкірою, запорах.
  • Обережно при: виразці, гастриті, цукровому діабеті.

Що обрати диню чи кавун?

Якщо потрібне зволоження та легкий перекус - обирайте кавун. Він чудово освіжає, допомагає знизити тиск і вивести токсини. Якщо ж вам потрібен вітамінний заряд, підтримка імунітету або допомога травленню підійде диня.

Зазначимо, що обидва фрукти слід їсти окремо від іншої їжі та не змішувати між собою - це може викликати здуття чи дискомфорт у животі.

І кавун, і диня мають свої унікальні властивості. Обирайте той фрукт, який найкраще відповідає вашому стану здоров’я.

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Health, HuffPost, Nutrients.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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