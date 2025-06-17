Що буде з вашим сексуальним життям, якщо додати корицю в раціон: результат вас здивує

Кориця підвищує бажання

Дослідження показують, що кориця може діяти як афродизіак, речовина, така як їжа, напій або ліки, яка збуджує або посилює сексуальне бажання. Аромат також може бути потужним афродизіаком. Це може бути заспокійливий аромат свіжоспечених булочок з корицею, ароматичної свічки, лосьйону для тіла або посипання кориці на вашому лате, що створює настрій.

Збільшує кровотік

Коричний альдегід, основна біоактивна сполука кориці, розширює кровоносні судини та допомагає зняти напругу, спричинену високим кров'яним тиском. Гарний кровотік необхідний для сексуального збудження та задоволення. Відсутність кровотоку до пеніса може вплинути на силу та тривалість ерекції. Жінкам також потрібен хороший кровотік для вагінального збудження та змащення.

Може знизити ризик сексуальної дисфункції

Кориця має протизапальну дію. Запалення може впливати на жіноче лібідо (статеве бажання) та збудження через прямі (нервові) та непрямі (ендокринні, судинні, соціальні та поведінкові) шляхи. Серцево-судинні захворювання, метаболічний синдром та хронічний біль пов'язані із запаленням та ризиком жіночої сексуальної дисфункції. Дослідження показують, що хронічне запалення відіграє певну роль у виникненні та розвитку еректильної дисфункції.

Може допомогти покращити фертильність

Деякі дослідження показують, що кориця може допомогти регулювати менструальний цикл у жінок із синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ), можливо, шляхом підвищення чутливості до інсуліну.

Попередні докази того, що кориця покращує менструальний цикл у жінок із синдромом полікістозних яєчників. Кориця також може впливати на інші гормони, що беруть участь у менструальному циклі, такі як - естроген та прогестерон.

Кому не можна корицю?

Споживання більшої кількості кориці, ніж зазвичай міститься в продуктах харчування, може бути небезпечним під час вагітності. Однак недостатньо досліджень, щоб визначити, чи є більші кількості небезпечними під час грудного вигодовування.

Якщо ви приймаєте харчові добавки, що містять корицю, обов'язково обговоріть потенційні побічні ефекти та взаємодію з лікарем або фармацевтом.

Прості способи додати корицю до свого раціону