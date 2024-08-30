Щеплення для дітей та дорослих: як дізнатися свій вакцинальний статус

В Україні й у всьому світі дедалі частіше фіксують зниження рівня планових щеплень. Однак за останні 50 років вакцинація урятувала 154 мільйони життів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров’я України .

Якщо діти чи дорослі пропускають щеплення за календарем, зростає ризик захворювання на інфекційні хвороби, від яких вакцина могла б захистити. Серед таких хвороб:

дифтерія,

кашлюк,

правець.

Вакцинація потрібна і дітям, і дорослим

За національним календарем щеплень діти до 16 років мають обов'язково отримати щеплення від десяти хвороб, серед яких дифтерія, правець та кашлюк.

Дорослим, починаючи з 26-річного віку потрібно ревакцинуватися кожні 10 років, оскільки саме стільки часу тримається імунітет від дифтерії та правця.

Як перевірити свою історію щеплень

Перегляньте інформацію про щеплення у своїй медичній карті. Якщо не вдається знайти необхідну інформацію самостійно, зверніться до свого сімейного лікаря. Він допоможе вам відновити історію щеплень, перевіривши медичні записи.

Через війну багато людей вимушені змінювати місце проживання. Дехто не має на новому місці медичної документації і не може підтвердити вакцинальний статус дітей і свій власний. МОЗ і ЦГЗ розробили рекомендації для отримання даних про вакцинацію внутрішньо переміщеними особами.

Де отримати щеплення

Щеплення, які входять до Національного календаря, в Україні безоплатні для громадян. Щепитися можуть усі - дорослі й діти, звернувшись до сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

Нагадуємо, що з 1 серпня в Україні тривають додаткові заходи з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця для груп населення, які пропустили планові щеплення в попередні роки, та яким необхідно їх надолужити.

Чому так важливо вакцинуватися проти кашлюку, правця та дифтерії

За 7 місяців 2024 року зареєстровано 5602 випадки захворювання, що значно перевищує показники за аналогічний період минулого року (206 випадків). Стрімке зростання захворюваності на кашлюк (лише за червень 2024 року - 1058 випадків проти 1006 випадків за перші три місяці цього року) свідчить про продовження підйому захворюваності в наступні роки.

На правець, починаючи з 2022 року, захворіла 21 людина, а за шість місяців цього року зареєстровано три випадки хвороби.

Щодо дифтерії: за 2022 рік було зареєстровано 2 випадки захворювання, та по одному у 2023, 2024 роках. Востаннє епідемія дифтерії в Україні фіксувалася в період з 1991 по 1998 роки. Тоді захворіли близько 20 тисяч людей. Майже 700 осіб померли.