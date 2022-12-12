Ще одне українське посольство отримало закривавлений пакунок, - МЗС

"Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії", - написав він.

МЗС очікує також пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців.

Загалом на сьогодні відомо про 33 випадки погроз у 17 країнах: 1 замах на теракт, 2 повідомлення про мінування, 1 випадок вандалізму, 1 випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.

Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Мадриді надійшов конверт, який вибухнув у руках коменданта. Загалом в Іспанії виявили шість конвертів з вибухівкою.

Потім представництв України за кордоном почали отримувати листи з конкретними погрозами або листи, що містять частини тварин, такі як очі корів та свиней.

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