Ще одна смерть після ракетної атаки на Кривий Ріг: загиблих уже 20

Обстріл Кривого Рогу

4 квітня Кривий Ріг двічі зазнав удару з боку російських військ. Спочатку по місту було випущено балістичну ракету "Іскандер", а пізніше атакували дрони. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 19 осіб, ще 68 - дістали поранення.

З 7 до 9 квітня в Кривому Розі було оголошено триденну жалобу.

За словами місцевої влади, балістична ракета розірвалася в повітрі над житловими кварталами, що значно збільшило зону ураження і кількість постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.