ua en ru
Ср, 16 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ще одна смерть після ракетної атаки на Кривий Ріг: загиблих уже 20

Кривий Ріг, Середа 16 квітня 2025 08:30
UA EN RU
Ще одна смерть після ракетної атаки на Кривий Ріг: загиблих уже 20 Фото: в Кривому Розі кількість загиблих через обстріл РФ 4 квітня зросла до 20 людей (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Вже 20 людей загинули в Кривому Розі після масованого обстрілу 4 квітня. В лікарні помер одиз з поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг на початку квітня", - розповів він.

Загалом через той удар загинули 20 людей.

Обстріл Кривого Рогу

4 квітня Кривий Ріг двічі зазнав удару з боку російських військ. Спочатку по місту було випущено балістичну ракету "Іскандер", а пізніше атакували дрони. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 19 осіб, ще 68 - дістали поранення.

З 7 до 9 квітня в Кривому Розі було оголошено триденну жалобу.
За словами місцевої влади, балістична ракета розірвалася в повітрі над житловими кварталами, що значно збільшило зону ураження і кількість постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Дніпропетровська область
NEWS
Ціни на яйця різко впали перед Великоднем: чому саме зараз і що далі
Ціни на яйця різко впали перед Великоднем: чому саме зараз і що далі
DAILY
Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази