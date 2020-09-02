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В "Шарите" сообщили о долгосрочных последствиях отравления Навального

Автор: РБК-Украина

Немецкие медики сообщили, что не исключают долгосрочных последствий тяжелого отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он еще долгое время будет находиться в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба берлинской клиники "Шарите".

Навальный остается в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии.

При этом медики отметили, что активность фермента холинэстераза постепенно восстанавливается.

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Алексей Навальный впал в кому 20 августа, во время госпитализации в Омске местные врачи заявили, что рабочий диагноз - нарушение обмена веществ. Медики не нашли в его организме ядов, по инициативе семьи его перевели в берлинскую клинику "Шарите".

Напомним, емецкие военные токсикологи заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом класса "Новичок".

Кроме того, Литва обвинила российские власти в отравлении Навального.

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