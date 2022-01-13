UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шансы на жизнь зависят от вакцинации: Ляшко о риске смертности в Украине

Автор: Сергей Пышкин

В стране риск смертности среди непривитых от коронавируса людей в 10 раз выше чем у тех, кто прошел полный курс вакцинации. Только за четвертый квартал прошлого года, почти 95% от всех погибших - были не защищены от заболевания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По словам Ляшко, в соответствии с открытыми данными, в Швейцарии коронавирус приводит к смерти невакцинированных почти в 22 раза чаще, чем тех, кто полностью вакцинирован. Между тем в США - от 5 до 7 раз, а во Франции - в 8 раз.

"Относительно данных в Украине, то риск смертности среди невакцинированного населения больше, чем у полностью вакцинированного, в 10 раз. За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших были не вакцинированы", - заявил Ляшко.

Согласно данным электронной системы здравоохранения, по состоянию на конец декабря 2021 года, доля госпитализированных пациентов, прошедших полный курс прививки составляет лишь 11,7% среди всех случаев.

"Риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного", - добавляет министр.

В то же время сегодня худшие показатели смертности наблюдаются именно среди населения старше 60 лет.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что сегодня известно о новом штамме коронавируса "Омикрон", согласно данным Минздрава.

Между тем согласно прогнозу KSE, в Украине рост случаев коронавируса может начаться уже в этом месяце.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения Украины