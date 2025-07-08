Шанс на порятунок сотень тисяч життів. Вперше схвалили ліки для немовлят проти малярії

Вперше у світі схвалили спеціальний препарат від малярії для немовлят і дуже маленьких дітей. До цього медикаментозне лікування наймолодших здійснювалось засобами, призначеними для старших дітей, що несло загрозу передозуванням і побічними ефектами.

Про це РБК-Україна із посиланням на публікацію ВВС .

Що відомо про новий препарат

Нові ліки, відомі як Coartem Baby або Riamet Baby, розробила швейцарська компанія Novartis у співпраці з некомерційною організацією Medicines for Malaria Venture (MMV).

Їх вже схвалила швейцарська влада, і очікується, що найближчими тижнями препарат почнуть використовувати в африканських країнах - саме там, де смертність від малярії найвища.

Малярія щороку вбиває сотні тисяч

За даними за 2023 рік, на малярію припадало приблизно 597 тисяч смертей. Майже всі вони сталися в Африці, а три чверті жертв - це діти до п’яти років.

Попри наявність лікування, немовлята вагою менш як 4,5 кг залишались у зоні ризику, адже ліків саме для них не було. Лікарі змушені були застосовувати дози, призначені для старших дітей, хоча печінка немовлят ще не здатна повністю переробити такі препарати. У медичній спільноті це називають "прогалиною у лікуванні".

Прорив у дитячій фармакології

Гендиректор Novartis Вас Нарасімхан заявив, що новий препарат - результат тридцятирічної боротьби з малярією.

"Ми пишаємось, що створили перші клінічно доведені ліки проти малярії для новонароджених і маленьких дітей. Тепер навіть найменші зможуть отримати належну допомогу", - наголосив він.

Компанія планує розповсюджувати препарат переважно на некомерційній основі, а серед перших, хто його отримає, будуть вісім африканських країн, які брали участь у випробуваннях.

Що кажуть експерти

Керівник MMV Мартін Фітчет назвав схвалення Coartem Baby "важливим кроком до зменшення кількості смертей від малярії", адже новий препарат дозволяє лікувати пацієнтів, яких раніше фактично залишали поза увагою.

"Малярія залишається однією з найсмертоносніших хвороб у світі. Схвалення цих ліків - це прорив, який дозволить рятувати немовлят, особливо тих, хто має ослаблений імунітет через вроджені хвороби, зокрема серповидноклітинну анемію", - заявив доцент Університету Гертфордшира Марвелл Браун.

Шанс на життя

Новий препарат - це не лише медичне рішення, а й надія для сотень тисяч родин, які щороку стикаються з малярією. І хоча хвороба ще не подолана, цей крок - важлива віха на шляху до майбутнього без смертей серед найуразливіших - новонароджених.