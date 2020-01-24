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В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом

Новости » Общество     24.01.2020 - 15:41
В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом
Иллюстративное фото (pxhere com)

Лечение пациентки осуществлялось в городской больнице

В Шанхае врачи вылечили первого пациента, которому ранее был поставлен диагноз пневмония, вызванная новым типом коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагенство Sina.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения Китая, медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину. Она некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Отмечается, что 10 января женщина почувствовала недомогание, сопровождавшееся повышенной температурой тела, а 12 января она вернулась в Шанхай и вечером 15 января ее госпитализировали.

Лечение пациентки осуществлялось в городской больнице. Ее самочувствие постепенно улучшалось. После того, как температура тела женщины на протяжении шести дней держалась в пределах нормы, врачи провели несколько тестов на наличие коронавируса.

Оба теста показали отрицательный результат. Врачи пришли к выводу, что воспаление было полностью устранено и выписали пациентку домой.

Напомним, 23 января был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами эпицентра вируса. Однако неизвестно где именно умер больной.

Кроме того, согласно отчету Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая сообщается, что жертвами коронавируса стали люди в возрасте от 48 до 89 лет. При этом отмечается, что большинство из них имели хронические заболевания.

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