В "Шахтере" девять футболистов заболели коронавирусом

Девять футболистов "Шахтера" заразились коронавирусом. Результаты их тестов на COVID-19 оказались положительными.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игроки, а также еще девятеро сотрудников "Шахтера" отправятся на 10-дневную самоизоляцию. Это значит, что ряд футболистов не сыграют в матче 6-го тура чемпионата Украины против ФК "Львов" 17 октября.

В то же время, полузащитники Марлос и Виктор Коваленко, получившие отрицательные результаты тестов, отправятся в сборную Украины на матчи Лиги наций против Германии и Испании. Остальные игроки, которые не заболели коронавирусом, вернутся к тренировкам 9 октября после нескольких дней самоизоляции.

Напомним, после матча с "Десной" стало известно о положительных тестах у вратаря Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко. Из-за этого в сборную Украины не отправились игроки "Шахтера".

Позже положительные тесты на COVID-19 сдали вратари национальной команды Андрей Лунин и Юрий Панькив.

Из-за случаев заражения коронавирусом и самоизоляции сборная Украины вчера сыграла против Франции экспериментальным составом и проиграла со счетом 1:7. Это самое крупное поражение сине-желтых в истории.