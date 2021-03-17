"Шахтер" сократил количество билетов на матч с "Ромой" в Киеве из-за COVID

Донецкий "Шахтер" сократил продажу билетов до 20% от вместительности стадиона на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против итальянской "Ромы". Поединок состоится в четверг, 18 марта, на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Таким образом, на матч смогут прийти максимум около 14 тысяч болельщиков. В феврале Министерство здравоохранения разрешило заполнять стадион до 30% от вместительности - 22 тысячи болельщиков. "Учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки в Киеве в частности и в Украине в целом, мы решили ограничить количество билетов на матч 20% вместимости стадиона. Здоровье - первоочередная ценность", - отметили в клубе.