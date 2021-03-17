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"Шахтер" сократил количество билетов на матч с "Ромой" в Киеве из-за COVID

Автор: Игорь Литвиненко

Донецкий "Шахтер" сократил продажу билетов до 20% от вместительности стадиона на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против итальянской "Ромы". Поединок состоится в четверг, 18 марта, на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

Таким образом, на матч смогут прийти максимум около 14 тысяч болельщиков. В феврале Министерство здравоохранения разрешило заполнять стадион до 30% от вместительности - 22 тысячи болельщиков.

"Учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки в Киеве в частности и в Украине в целом, мы решили ограничить количество билетов на матч 20% вместимости стадиона. Здоровье - первоочередная ценность", - отметили в клубе.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что матч Лиги Европы между "Шахтером" и "Ромой" может стать новым Буковолем в связи с нынешней ситуацией с COVID-19. По его словам, на поединок могут прибыть около 35 тысяч человек со всей Украины.

Также РБК-Украина писало, что киевская власть считает необходимым ввести дополнительные ограничения на спортивные и массовые мероприятия в столице.

Отметим, первый поединок между "Шахтером" и "Ромой" в Риме завершился разгромом "горняков" 0:3.

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