"Шахтер" перед матчем с "Ромой" выявил коронавирус в команде

Донецкий "Шахтер" перед сегодняшней игрой с итальянской "Ромой" всем составом сдал тесты на COVID. Подтвердился только один случай - заболел украинский защитник.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Шахтера" в Twitter .

"Накануне матча с "Ромой" команда прошла обязательное тестирование на COVID-19. Результат теста защитника Виктора Корниенко оказался положительным. У остальных игроков "Шахтера" - отрицательные", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что матч "Шахтер" - "Рома" в 1/8 финала Лиги Европы пройдет без зрителей, поскольку власти Киева приняли решение ужесточить карантин. По словам секретаря Киеврады Владимира Бондаренко, ограничения будут действовать в ближайшие три недели.

Также стало известно, что матчи национальной сборной Украины по футболу против Финляндии и Казахстана, которые были запланированы к проведению во Львове, могут перенести в Киев на НСК "Олимпийский". Эти поединки состоятся в рамках отбора на Чемпионат мира - 2022. Таким образом, эти игры, вероятнее всего, тоже будут без зрителей.

Матчи отбора на ЧМ-2022 с Финляндией и Казахстаном должны были пройти на "Арене-Львов" 28 и 31 марта.