UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Шахтер" перед матчем с "Ромой" выявил коронавирус в команде

Автор: РБК-Украина

Донецкий "Шахтер" перед сегодняшней игрой с итальянской "Ромой" всем составом сдал тесты на COVID. Подтвердился только один случай - заболел украинский защитник.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Шахтера" в Twitter.

"Накануне матча с "Ромой" команда прошла обязательное тестирование на COVID-19. Результат теста защитника Виктора Корниенко оказался положительным. У остальных игроков "Шахтера" - отрицательные", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что матч "Шахтер" - "Рома" в 1/8 финала Лиги Европы пройдет без зрителей, поскольку власти Киева приняли решение ужесточить карантин. По словам секретаря Киеврады Владимира Бондаренко, ограничения будут действовать в ближайшие три недели.

Также стало известно, что матчи национальной сборной Украины по футболу против Финляндии и Казахстана, которые были запланированы к проведению во Львове, могут перенести в Киев на НСК "Олимпийский". Эти поединки состоятся в рамках отбора на Чемпионат мира - 2022. Таким образом, эти игры, вероятнее всего, тоже будут без зрителей.

Матчи отбора на ЧМ-2022 с Финляндией и Казахстаном должны были пройти на "Арене-Львов" 28 и 31 марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины РомаШахтерКоронавирус
Читайте также
В Кабмине пока не обсуждают конкретную дату нового локдауна в Украине
Прогноз погоды