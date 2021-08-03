"Шахтер" матчем против "Генка" стартует в квалификации ЛЧ: букмекеры назвали фаворита

Сегодня, 3 августа, донецкий "Шахтер" стартует в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют в Бельгии против местного "Генка".
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"Шахтер" к поединку подходит в достаточно хорошей форме - две победы в украинской Премьер-лиге на старте сезона против "Ингульца" (2:1) и "Львова" (3:0) и весьма уверенная игра. А вот бельгийский клуб начал сезон не очень удачно - проигрышь за суперкубок "Брюгге" (2:3), а затем ничья со "Льежем" (1:1) и поражение от "Остенде" (3:4) во внутреннем первенстве.
Но несмотря на такую форму, букмекеры считают этот матч относительно равным. На победу "Шахтера" дают коэффициент 2.38, на "Генк" - 2.98, на то, что матч завершиться вничью - 3.55. Матч состоится в 21:00 по Киеву в бельгийском Генке. Прямая трансляция поединка - на телеканале "Футбол 1".
Также букмекеры определили фаворитов и других шести матчей квалификации ЛЧ сегодняшнего дня:
* П1 - победа хозяев; Н - ничья в матче; П2 - победа гостей