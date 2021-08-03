"Шахтер" матчем против "Генка" стартует в квалификации ЛЧ: букмекеры назвали фаворита

Сегодня, 3 августа, донецкий "Шахтер" стартует в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют в Бельгии против местного "Генка".

"Шахтер" к поединку подходит в достаточно хорошей форме - две победы в украинской Премьер-лиге на старте сезона против "Ингульца" (2:1) и "Львова" (3:0) и весьма уверенная игра. А вот бельгийский клуб начал сезон не очень удачно - проигрышь за суперкубок "Брюгге" (2:3), а затем ничья со "Льежем" (1:1) и поражение от "Остенде" (3:4) во внутреннем первенстве.

Но несмотря на такую форму, букмекеры считают этот матч относительно равным. На победу "Шахтера" дают коэффициент 2.38, на "Генк" - 2.98, на то, что матч завершиться вничью - 3.55. Матч состоится в 21:00 по Киеву в бельгийском Генке. Прямая трансляция поединка - на телеканале "Футбол 1".

Также букмекеры определили фаворитов и других шести матчей квалификации ЛЧ сегодняшнего дня:

"Мальме" (Швеция) - "Рейнджер" (Шотландия), начало в 20:00: П1 - 3.15, Н - 3.35, П2 - 2.28

"Спарта" (Чехия) - "Монако" (Франция), начало в 20:00: П1 - 4.25, Н - 3.70, П2 - 1.82

"Клуж" (Румыния) - "Янг Бойз" (Швейцария), начало в 21:00: П1 - 3.40, Н - 3.20, П2 - 2.22

ПСВ (Нидерланды) - "Мидтьюлланд" (Дания), начало в 21:00: П1 - 1.29, Н - 5.60, П2 - 10.00

"Олимпиакос" (Греция) - "Лудогорец" (Болгария), начало в 22:00: П1 - 1.62, Н - 3.70, П2 - 6.10

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Шериф" (Молдова), начало в 22:00: П1 - 1.35, Н - 4.90, П2 - 9.60

* П1 - победа хозяев; Н - ничья в матче; П2 - победа гостей