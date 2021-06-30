На шахте в Донецкой области погиб 37-летний горняк

На шахте "Алмазная" государственного предприятия "Добропольеуголь - добыча" 29 июня погиб горняк. Это произошло во время выполнения подземных работ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

29 июня 2021 года, около 16:00 во время выполнения подземных работ по перемещению конечной станции конвейера с места лебедка сорвалась и ударила по голове 37-летнего горняка. От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.