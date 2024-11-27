"Шахтар" удесятьох програв ПСВ у Лізі чемпіонів: Різник тягнув, але пропустив три у фіналі

Донецький "Шахтар" розписав драму з нідерландським ПСВ у 5-му турі загального етапу Ліги чемпіонів 2024/25. Чемпіон України забив двічі в першому таймі, але пропустив три м'ячі під завісу зустрічі.

Ліга чемпіонів, основний раунд, 5-й тур

ПСВ – "Шахтар" – 3:2

Голи: Тільман, 87, 90, Пепі, 90+5 – Сікан, 8, Зубков, 37

Вилучення: Педро Енріке, 69 (Ш, пряма червона картка)

Господарі поля з перших хвилин почали завантажувати роботою редути "гірників". Підопічні Петера Боса затиснули "Шахтар" на власній половині та спробували відшукати прогалини в обороні. Швидко довелося демонструвати реакцію Різнику, який потягнув удар Бакайоко в дальній.

ПСВ, однак, надто захопився атакувальними діями. На 8-й хвилині "фермери" проґавили хрестоматійну контратаку команди Маріно Пушіча. Голкіпер кинув Коноплю в прорив правим флангом, він обстукався зі Зубковим і прострілив на Сікана, а той в боротьбі з оборонцем проштовхнув м'яч за лінію.

Поки ПСВ приходив до тями, Криськів із перспективної позиції пробив поруч зі стійкою. Натомість Зубков на ближній стійці не зміг переправити в рамку простріл Коноплі. Та перед екватором тайму "фермери" відновили територіальний контроль.

Наступні чверть години були вкрай небезпечними для "Шахтаря". ПСВ фактично влаштував штурм володінь Різника: воротар потягнув два удари де Йонга, постріл Ланга, випади Сайбарі та Бакайоко. Натомість Жуніору забракло влучності з дистанції.

"Гірники" відповіли лише ударом головою Сікана в руки Бенітесу. А на 37-й хвилині підопічні Пушіча знову несподівано подвоїли перевагу. Конопля запресингував Дамса на правому фланзі атаки та віддав на Зубкова. Той опинився з м'ячем у чужому штрафному та з-під оборонця технічно поклав у дальній нижній кут.

Перед перервою "Шахтар" ледь не забив утретє. Це Матвієнко після кутового пробив головою над поперечиною. А от зі стартом другої половини ПСВ отаборився на половині "гірників". Утім, на першому 15-хвилинному відрізку лише Тільман пробив повз ворота, а Пепі розім'яв Різника низовим ударом.

Зате "гірник" Педро Енріке з відскоку відправив м'яч поруч зі стійкою в одній з небагатьох контратак гостей. Та замість героя бразилець замахнувся на роль антигероя. На 69-й хвилині він втратив рівновагу та в падінні грубо заїхав у ногу Бакайоко – пряма червона.

У більшості "фермери" почали тиснути дужче. Однак, кураж упіймав голкіпер "Шахтаря". Різник спершу витягнув із дев'ятки обвідний постріл того ж Бакайоко. Далі він упорався з двома ударами Пепі, випадом Тіля і ще одним ударом Бакайоко. Та на 87-й хвилині воротаря на помилці впіймав Тільман – поки всі на чолі з Різником чекали навіс зі штрафного, хавбек несподівано пробив у ближній кут, а кіпер упав із м'ячем за лінію.

ПСВ продовжив тероризувати оборону вітчизняного гранда. Зрозумівши, що вийти на зручні ударні позиції в межах штрафного не вдасться, "фермери" перейшли до ударів із дистанції. На 90-й хвилині Тільман отримав занадто багато простору та з-за меж штрафного класно поклав у дев'ятку воріт. А на останній доданій хвилині Пепі добив м'яч у сітку в хаосі перед воротами "Шахтаря"...

Прикра поразка залишила команду Пушіча за межами топ-24 Ліги чемпіонів. "Гірники" мають 4 очки в активі за три тури до кінця основного раунду. Натомість ПСВ піднявся на 18-те місце (8 пунктів).