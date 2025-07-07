"Шахтар" стартує в ЛЄ. Шокуюча різниця у вартості "гірників" та їхнього суперника

Колосальна різниця у трансферній вартості

Напередодні старту кваліфікації експерти оцінили трансферну вартість складів обох команд. За даними Transfermarkt:

"Шахтар" має загальну трансферну вартість у 166,98 млн євро

"Ільвес" оцінюється лише в 4,43 млн євро

Таким чином, склад українського клубу коштує майже у 38 разів дорожче, що наочно демонструє перевагу "гірників" у фінансовому та кадровому плані. Ця статистика вже викликала обговорення серед вболівальників та експертів у Європі.

Коли "гірники" розпочнуть сезон

Офіційний сезон для "Шахтаря" розпочнеться вже у четвер, 10 липня. Донецький клуб проведе свій номінально домашній матч першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінського "Ільвеса".

Цей поєдинок відбудеться на стадіоні "Стожиці" у словенській Любляні. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь між командами, що визначить володаря путівки до наступного раунду, запланований за тиждень, 17 липня, у Тампере, Фінляндія.