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"Шахтар" стартує в ЛЄ. Шокуюча різниця у вартості "гірників" та їхнього суперника

Понеділок 07 липня 2025 15:21
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"Шахтар" стартує в ЛЄ. Шокуюча різниця у вартості "гірників" та їхнього суперника Гравці клубу "Шахтар" (фото: facebook.com/fcshahtar)
Автор: Катерина Урсатій

Донецький "Шахтар" готується до старту у кваліфікації Ліги Європи УЄФА, де на першому етапі змагань зіграє з фінським клубом "Ільвес". Цей поєдинок стане офіційним відкриттям сезону для "гірників".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram канал ВЗБІРНА.

Колосальна різниця у трансферній вартості

Напередодні старту кваліфікації експерти оцінили трансферну вартість складів обох команд. За даними Transfermarkt:

  • "Шахтар" має загальну трансферну вартість у 166,98 млн євро
  • "Ільвес" оцінюється лише в 4,43 млн євро

Таким чином, склад українського клубу коштує майже у 38 разів дорожче, що наочно демонструє перевагу "гірників" у фінансовому та кадровому плані. Ця статистика вже викликала обговорення серед вболівальників та експертів у Європі.

Коли "гірники" розпочнуть сезон

Офіційний сезон для "Шахтаря" розпочнеться вже у четвер, 10 липня. Донецький клуб проведе свій номінально домашній матч першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінського "Ільвеса".

Цей поєдинок відбудеться на стадіоні "Стожиці" у словенській Любляні. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь між командами, що визначить володаря путівки до наступного раунду, запланований за тиждень, 17 липня, у Тампере, Фінляндія.

Про суперників

  • "Ільвес" - представник вищого дивізіону чемпіонату Фінляндії (Вейккаусліги), базується у Тампере. Клуб неодноразово ставав володарем Кубка Фінляндії, зокрема у 2019 та 2023 роках.
  • "Шахтар" - 14-разовий чемпіон України, переможець Кубка УЄФА 2009 року. У сезоні 2024/25 клуб посів 3 місце у таблиці УПЛ.

Раніше писали, що "Шахтар" назвав склад на Лігу Європи.

Також читайте, як "Шахтар" у серії пенальті здолав "Динамо" у фіналі Кубка України

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