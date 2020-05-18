Шахов первым из политиков в Украине сдал плазму с антителами к COVID-19

Народный депутат Сергей Шахов первым из политиков в Украине сдал плазму крови для последующего изготовления лекарств против COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа.

По его словам, процедура состоялась в Черкасском областном центре крови, на базе которой украинская биофармацевтическая компания Biopharma запустила программу по выработке лекарств. Уже завтра она отправится в новый научно-производственный комплекс компании в Белой Церкви.

"Для меня огромная честь быть одним из первых доноров с антителами по чьей крови будут делать лекарства. Я всегда говорил, что именно украинские ученые смогут создать лекарство против этой болезни. Уверен, так и будет. Со своей стороны, я готов помогать всем чем смогу, как минимум поддержкой в парламенте и собственной кровью", - сказал Шахов.

Политик отмечает, что сегодня в Украине отсутствует единая государственная программа по исследованию "ковидной" крови, а разработкой лекарств занимаются только частные фармацевтические компании по собственной инициативе.

По словам Шахова, государство в лице Минздрава должна объединить частные и государственные лаборатории и ученых, которые смогут как можно быстрее создать лекарство против коронавируса.

Нардеп призвал всех неравнодушных украинцев-доноров посетить плазмацентры компании в Сумах, Шостке, Конотопе, Днепре, Харькове и Черкассах, которые оборудованы в соответствии с современными мировыми требованиями. Для доноров с антителами предусмотрены повышенные выплаты в 1200 грн за донацию.

"Возможно, именно мои 650 мл плазмы спасут чью-то жизнь. Присоединяйтесь к донорству плазмы", - добавил парламентарий.

Напомним, Шахов стал одним из первых политиков, которые излечились от коронавируса и первым заявил о готовности стать донором для лечения тяжелобольных пациентов с помощью переливания крови.