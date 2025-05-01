"Шахед" влетів у 16-поверхівку. Фото і відео з Одеси після атаки дронів

Ворожі дрони атакували Одесу в ніч на 1 травня. Один з "Шахедів" влучив у 16-поверховий будинок.
Як виглядає Одеса після російської атаки - у матеріалі РБК-Україна нижче.
В ніч на 1 травня російські окупанти здійснили масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одеси.
Внаслідок нальоту безпілотників було пошкоджено 16-поверховий будинок. Також пошкоджені низка інших багатоквартирних та приватних житлових будинків, навчальний заклад, супермаркет, автомобілі.
Фото: росіяни атакували Одесу в ніч на 1 травня (t.me/odesa_prokuratura)
Як відомо, один з ворожих дронів влучив у 16-поверхівку на 7 станції Люстдорфської дороги. Були частково зруйновані верхні поверхи будинку.
Крім того, під удар ворожих дронів потрапив будинок на вулиці Михайлівській в Одесі. Триповерховий будинок серйозно пошкоджений. Місцеві ЗМІ пишуть, що третій поверх практично вигорів. На місці влучання досі працюють рятувальники.
Станом на 9:30 місцева влада та прокуратура повідомляють, що кількість постраждалих зросла до 15 осіб. Ще двоє людей загинули. Відомо, що серед жертв - залізничник. Він загинув у власному будинку в Одесі.
Як пишуть ЗМІ, саме у будинку на Михайлівській є жертви - загинуло подружжя.
Росіяни також атакували залізничну інфраструктуру в Одеській області. Одна з ділянок була пошкоджена. Пасажирські поїзди курсують за графіком.
Цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 170 ударних дронів та безпідотників-імітаторів. Також РФ атакувала Україну 5 балістичними ракетами "Іскандер-М" із Криму.
Сили ППО знищили 74 дрони. Ще 68 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Крім Одеси, під атакою ворожих дронів також була Сумська область. Відомо про влучання в об'єкт промисловості. У Харкові російський дрон влучив в АЗС, внаслідок чого виникла пожежа.
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