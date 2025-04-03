UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Сезонна алергія: як полегшити симптоми та захиститися від пилку

Фото: як полегшити симптоми алергії та захиститися від пилку (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Весна - сезон цвітіння, але разом із нею загострюються й алергії. Вчасна профілактика допоможе значно зменшити їхні прояви.

Докладніше про основні симптоми та методи лікування сезонної алергії, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.

Для деяких людей час цвітіння рослин - не найкраща пора року. Особливо важко це переживають ті, хто страждає від сезонних алергій. Навесні та влітку, коли пилок рослин розноситься вітром, алергія часто проявляється. Це явище відоме як поліноз, і воно може значно впливати на якість життя тих, хто з ним стикається.

Основні симптоми алергії 

Характерними проявами алергічної реакції можуть бути: 

  • почервоніння очей, сльозотеча;
  • нежить, свербіння та закладеність носа;
  • притуплення нюху, чхання;
  • утруднене або прискорене дихання;
  • виснаження або сухий кашель.

Терміни цвітіння рослин можуть різнитись. Це залежить від клімату та особливостей погоди. Наприклад, у квітні починають цвісти багато весняних рослин. Одними з перших з’являються крокуси, потім розцвітають тюльпани та нарциси, за ними магнолія та черемха.

Варто зауважити, що в Україні існує інтерактивна карта, яка може допомогти відстежувати цвітіння та зорієнтуватись, на що саме у вас може бути наразі алергія.

Як полегшити симптоми алергії та покращити якість життя

Найкращий спосіб позбутися алергії - це уникати алергену, але у випадку пилку рослин - це може бути важко. Натомість існують різні способи зменшити інтенсивність проявів алергії, наприклад:

  • Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість частинок пилку, який ви вдихаєте.
  • Залишайтесь вдома, якщо на вулиці сильний вітер.
  • Зачиняйте у вітряну погоду вікна.
  • Уникайте прогулянок з 10 до 15 години.
  • Після прогулянок ретельно мийте руки, прийміть душ, виперіть одяг.
  • Частіше проводьте вологе прибирання в приміщеннях.

Які ліки можуть допомогти

Перед використанням медичних засобів для лікування алергії настійно рекомендується проконсультуватися з вашим сімейним лікарем або лікарем-алергологом. 

Лікар визначить, які лікувальні засоби вам допоможуть та за потреби розгляне додаткові опції лікування.

Однак лікарі Міністерства охорони здоров'я повідомили, що нерідко лікування відбувається завдяки наступним препаратам:

  • Сольові розчини для промивання носа можуть полегшити алергічний нежить, вимиваючи частинки пилку зі слизової.
  • Також стануть у пригоді антигістамінні препарати. Деякі з них викликають сонливість. Тому враховуйте це, якщо багато часу проводите за кермом.
  • Гормональні препарати, найперше кортикостероїди, можуть бути помічними, якщо ви страждаєте на алергічний риніт і у вас весь час забитий ніс.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало, в якому віці людина може бути більш схильна до алергії.

Ми також писали про 7 речей, які вам вже потрібно зробити, якщо у вас весняна алергія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛікаріЛікарні