Сезонна алергія: як полегшити симптоми та захиститися від пилку

Для деяких людей час цвітіння рослин - не найкраща пора року. Особливо важко це переживають ті, хто страждає від сезонних алергій. Навесні та влітку, коли пилок рослин розноситься вітром, алергія часто проявляється. Це явище відоме як поліноз, і воно може значно впливати на якість життя тих, хто з ним стикається.

Основні симптоми алергії

Характерними проявами алергічної реакції можуть бути:

почервоніння очей, сльозотеча;

нежить, свербіння та закладеність носа;

притуплення нюху, чхання;

утруднене або прискорене дихання;

виснаження або сухий кашель.

Терміни цвітіння рослин можуть різнитись. Це залежить від клімату та особливостей погоди. Наприклад, у квітні починають цвісти багато весняних рослин. Одними з перших з’являються крокуси, потім розцвітають тюльпани та нарциси, за ними магнолія та черемха.

Варто зауважити, що в Україні існує інтерактивна карта, яка може допомогти відстежувати цвітіння та зорієнтуватись, на що саме у вас може бути наразі алергія.

Як полегшити симптоми алергії та покращити якість життя

Найкращий спосіб позбутися алергії - це уникати алергену, але у випадку пилку рослин - це може бути важко. Натомість існують різні способи зменшити інтенсивність проявів алергії, наприклад:

Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість частинок пилку, який ви вдихаєте.

Залишайтесь вдома, якщо на вулиці сильний вітер.

Зачиняйте у вітряну погоду вікна.

Уникайте прогулянок з 10 до 15 години.

Після прогулянок ретельно мийте руки, прийміть душ, виперіть одяг.

Частіше проводьте вологе прибирання в приміщеннях.

Які ліки можуть допомогти

Перед використанням медичних засобів для лікування алергії настійно рекомендується проконсультуватися з вашим сімейним лікарем або лікарем-алергологом. Лікар визначить, які лікувальні засоби вам допоможуть та за потреби розгляне додаткові опції лікування. Однак лікарі Міністерства охорони здоров'я повідомили, що нерідко лікування відбувається завдяки наступним препаратам: Сольові розчини для промивання носа можуть полегшити алергічний нежить, вимиваючи частинки пилку зі слизової.