Сезонна алергія: як полегшити симптоми та захиститися від пилку
Весна - сезон цвітіння, але разом із нею загострюються й алергії. Вчасна профілактика допоможе значно зменшити їхні прояви.
Докладніше про основні симптоми та методи лікування сезонної алергії, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Для деяких людей час цвітіння рослин - не найкраща пора року. Особливо важко це переживають ті, хто страждає від сезонних алергій. Навесні та влітку, коли пилок рослин розноситься вітром, алергія часто проявляється. Це явище відоме як поліноз, і воно може значно впливати на якість життя тих, хто з ним стикається.
Основні симптоми алергії
Характерними проявами алергічної реакції можуть бути:
- почервоніння очей, сльозотеча;
- нежить, свербіння та закладеність носа;
- притуплення нюху, чхання;
- утруднене або прискорене дихання;
- виснаження або сухий кашель.
Терміни цвітіння рослин можуть різнитись. Це залежить від клімату та особливостей погоди. Наприклад, у квітні починають цвісти багато весняних рослин. Одними з перших з’являються крокуси, потім розцвітають тюльпани та нарциси, за ними магнолія та черемха.
Варто зауважити, що в Україні існує інтерактивна карта, яка може допомогти відстежувати цвітіння та зорієнтуватись, на що саме у вас може бути наразі алергія.
Як полегшити симптоми алергії та покращити якість життя
Найкращий спосіб позбутися алергії - це уникати алергену, але у випадку пилку рослин - це може бути важко. Натомість існують різні способи зменшити інтенсивність проявів алергії, наприклад:
- Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість частинок пилку, який ви вдихаєте.
- Залишайтесь вдома, якщо на вулиці сильний вітер.
- Зачиняйте у вітряну погоду вікна.
- Уникайте прогулянок з 10 до 15 години.
- Після прогулянок ретельно мийте руки, прийміть душ, виперіть одяг.
- Частіше проводьте вологе прибирання в приміщеннях.
Які ліки можуть допомогти
Перед використанням медичних засобів для лікування алергії настійно рекомендується проконсультуватися з вашим сімейним лікарем або лікарем-алергологом.
Лікар визначить, які лікувальні засоби вам допоможуть та за потреби розгляне додаткові опції лікування.
Однак лікарі Міністерства охорони здоров'я повідомили, що нерідко лікування відбувається завдяки наступним препаратам:
- Сольові розчини для промивання носа можуть полегшити алергічний нежить, вимиваючи частинки пилку зі слизової.
- Також стануть у пригоді антигістамінні препарати. Деякі з них викликають сонливість. Тому враховуйте це, якщо багато часу проводите за кермом.
- Гормональні препарати, найперше кортикостероїди, можуть бути помічними, якщо ви страждаєте на алергічний риніт і у вас весь час забитий ніс.
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