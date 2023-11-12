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Сезон застуд не минув. В МОЗ нагадали, як захисти себе від вірусних інфекцій

Фото: в МОЗ нагадали, як захисти себе від вірусних інфекцій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Попри теплу погоду, традиційний сезон застуд не оминув українців. А після настання холодів - він лише посилиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Як знизити шанси підхопити вірусну інфекцію:  

  • регулярно мити руки та використовувати антисептик;
  • уникати фізичних контактів, скупчень людей;
  • провітрювати приміщення;
  • використовувати зволожувач повітря;
  • достатньо спати, збалансовано харчуватись та не забувати про фізичну активність.

Якщо оминути хворобу не вдалось - дайте організму час та відпочинок. 

Грип й COVID

"Вони не просто позбавляють працездатності, а можуть вкласти нас у ліжко, а то й у лікарню на декілька тижнів, призвести до бронхіту, пневмонії, проблем із серцем", - пише пресслужба. 

Для того, щоб знизити ризик хвороби на грип й COVID, необхідно вакцинуватись: 

  • щеплення від грипу є рекомендованим й щорічним. Вакцина доступна в аптеках;
  • у разі COVID-19 важливо отримати принаймні первинний курс щеплень з 1 дози вакцини Janssen або 2 доз будь-якої іншої вакцини. Через 5 місяців після первинного курсу необхідно зробити бустерне щеплення. 

"А якщо і його робили ще минулої зими, то зробіть друге. Вакцинуватися можна безкоштовно у будь-якому пункті щеплень", - додали в МОЗ. 

  • не варто забувати й про вакцинацію проти пневмококової інфекції, яка спричиняє пневмонію, бронхіти, отити та інші інфекції дихальних шляхів;

"Вакцинувати проти них можна дорослих та дітей від 6 тижнів. Вакцина проти пневмококової інфекції не входить до Національного календаря профілактичних щеплень, проте залишається рекомендованою", - пояснила пресслужба. 

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Мінстерство охорони здоров'я України