Сезон застуд не минув. В МОЗ нагадали, як захисти себе від вірусних інфекцій

Попри теплу погоду, традиційний сезон застуд не оминув українців. А після настання холодів - він лише посилиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Як знизити шанси підхопити вірусну інфекцію:
Якщо оминути хворобу не вдалось - дайте організму час та відпочинок.
Грип й COVID
"Вони не просто позбавляють працездатності, а можуть вкласти нас у ліжко, а то й у лікарню на декілька тижнів, призвести до бронхіту, пневмонії, проблем із серцем", - пише пресслужба.
Для того, щоб знизити ризик хвороби на грип й COVID, необхідно вакцинуватись:
"А якщо і його робили ще минулої зими, то зробіть друге. Вакцинуватися можна безкоштовно у будь-якому пункті щеплень", - додали в МОЗ.
"Вакцинувати проти них можна дорослих та дітей від 6 тижнів. Вакцина проти пневмококової інфекції не входить до Національного календаря профілактичних щеплень, проте залишається рекомендованою", - пояснила пресслужба.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.