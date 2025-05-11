Сезон кліщів у розпалі: чому вони становлять смертельну загрозу для собак

В Україні триває сезон активності кліщів, які несуть небезпеку не лише для людей, а й для домашніх тварин. У 2025 році вони активізувалися досить рано через теплу зиму. Особливо небезпечні кліщі для собак.

Що варто знати про небезпеку та як уберегти улюбленця РБК-Україна дізналося у ветеринара Віталія Зайцева.

Чому це небезпечно

Сам по собі укус кліща рідко становить серйозну загрозу - найчастіше мова про незначне запалення чи гнійник. Але найбільшу небезпеку становлять інфекції, які кліщі можуть переносити. Серед них - бабезіоз (піроплазмоз), лихоманка Лайма, анаплазмоз, ерліхіоз.

"Ці хвороби можуть бути смертельними, якщо не виявити їх вчасно", - наголошує Віталій Зайцев.

Також укус може викликати алергічну реакцію або отруєння токсинами, які кліщ виділяє в організм тварини.

Коли варто бити на сполох

Після укусу кліща собака може стати млявою, сонною, втратити апетит. Одні з найнебезпечніших ознак піроплазмозу - потемніння сечі (на 3-5 день після укусу) та зміна кольору слизових оболонок (жовтуватий або блідий відтінок).

Втім, деякі симптоми господареві важко помітити - поставити точний діагноз може лише ветеринар після обстеження.

Не кожен кліщ є переносником інфекцій. Бездомних собак можуть кусати десятки паразитів без наслідків. Але одного інфікованого кліща достатньо, щоби тварина загинула за кілька днів.

Профілактика - ключ до безпеки

Є кілька способів захистити тварину:

таблетки проти кліщів;

краплі на холку;

спеціальні ошийники.

"Важко сказати, що краще - усе індивідуально", - зазначає ветеринар.

Після кожної прогулянки варто уважно оглядати шерсть, особливо у важкодоступних місцях. Якщо кліщ виявлений, його потрібно витягти разом із вусиками. І після цього уважно стежити за шкірою та загальним станом улюбленця.

Головне - не зволікати. Якщо кліщ передав інфекцію, рахунок іде на дні.