Сезон кліщів у розпалі: чому вони становлять смертельну загрозу для собак
В Україні триває сезон активності кліщів, які несуть небезпеку не лише для людей, а й для домашніх тварин. У 2025 році вони активізувалися досить рано через теплу зиму. Особливо небезпечні кліщі для собак.
Що варто знати про небезпеку та як уберегти улюбленця РБК-Україна дізналося у ветеринара Віталія Зайцева.
Чому це небезпечно
Сам по собі укус кліща рідко становить серйозну загрозу - найчастіше мова про незначне запалення чи гнійник. Але найбільшу небезпеку становлять інфекції, які кліщі можуть переносити. Серед них - бабезіоз (піроплазмоз), лихоманка Лайма, анаплазмоз, ерліхіоз.
"Ці хвороби можуть бути смертельними, якщо не виявити їх вчасно", - наголошує Віталій Зайцев.
Також укус може викликати алергічну реакцію або отруєння токсинами, які кліщ виділяє в організм тварини.
Коли варто бити на сполох
Після укусу кліща собака може стати млявою, сонною, втратити апетит. Одні з найнебезпечніших ознак піроплазмозу - потемніння сечі (на 3-5 день після укусу) та зміна кольору слизових оболонок (жовтуватий або блідий відтінок).
Втім, деякі симптоми господареві важко помітити - поставити точний діагноз може лише ветеринар після обстеження.
Не кожен кліщ є переносником інфекцій. Бездомних собак можуть кусати десятки паразитів без наслідків. Але одного інфікованого кліща достатньо, щоби тварина загинула за кілька днів.
Профілактика - ключ до безпеки
Є кілька способів захистити тварину:
- таблетки проти кліщів;
- краплі на холку;
- спеціальні ошийники.
"Важко сказати, що краще - усе індивідуально", - зазначає ветеринар.
Після кожної прогулянки варто уважно оглядати шерсть, особливо у важкодоступних місцях. Якщо кліщ виявлений, його потрібно витягти разом із вусиками. І після цього уважно стежити за шкірою та загальним станом улюбленця.
Головне - не зволікати. Якщо кліщ передав інфекцію, рахунок іде на дні.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні триває сезон активності кліщів, який триватиме до кінця осені з піками у травні-червні та вересні-жовтні. Ці паразити можуть бути небезпечними для людей і тварин, оскільки переносять інфекційні захворювання, такі як хвороба Лайма та кліщовий енцефаліт.
Щоб уникнути укусів, МОЗ України рекомендує під час прогулянок на природі носити світлий закритий одяг, використовувати репеленти та регулярно оглядати тіло. У разі укусу кліща слід обережно видалити його, обробити місце укусу антисептиком і спостерігати за станом здоров’я протягом 30 днів.
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