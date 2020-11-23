Сейм Литвы приостановит работу из-за коронавируса

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что парламент на неделю приостановит свою работу. Такое решение было принято из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает LRT.

"Учитывая ухудшение эпидемической ситуации, мы решили приостановить заседание после этого вторника и сделать перерыв в работе Сейма на неделю", - сказала Чмилите-Нильсен.

Она также добавила, что пока о новых случаях заражения коронавирусом среди депутатов не сообщалось, однако увеличилось количество тех, кому пришлось самоизолироваться. В Литве еще нет законодательства, которое бы позволило дистанционную работу Сейма, поэтому он остановит работу с 25 ноября до 3 декабря.

Напомним, правительство Литвы повторно объявило об общенациональном карантине в стране из-за распространения COVID-19. Он будет действовать как минимум три недели.

Также РБК-Украина писало, что премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис допустил введение нового локдауна в стране.

Кроме того, правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, которые возвращаются из-за границы.