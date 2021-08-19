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Сейчас бустерные прививки против коронавируса не нужны, - ВОЗ

Автор: Анастасия Рокитна

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит необходимости в бустерных вакцинах против COVID-19. Необходимы дальнейшие исследования.

Об этом заявила представительница ВОЗ Сумья Сваминатан, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Мы абсолютно уверены, что сегодняшние данные не указывают на то, что бустеры необходимы", - сказала она.

Высокопоставленный советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард также сказал, что наиболее уязвимых во всем мире следует полностью вакцинировать до введения бустеров.

"Вакцин достаточно во всем мире, но они не попадают в нужные места в нужном порядке", - заявил он.

Кроме того, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус раскритиковал США за бустерные прививки от COVID-19.

"Несправедливость в отношении вакцин - позор для всего человечества, и если мы не будем бороться с ней вместе, то продлим острую стадию этой пандемии на годы", - сказал он.

Напомним, США одобрили вакцинацию третьей дозой.

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