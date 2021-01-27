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В Северной Македонии нашли "британский" коронавирус, пациент не выезжал из страны

Скопье, Среда 27 января 2021 22:27
В Северной Македонии нашли "британский" коронавирус, пациент не выезжал из страны
Фото: проведение ПЦР-теста (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Северной Македонии зафиксировали случай заражения британским штаммом коронавируса. Его обнаружили у мужчины, который уже переболел и не выезжал из страны.

Об этом сообщает Press 24.

Министр здравоохранения Венко Филипче рассказал, что с помощью специального ПЦР-метода определения вируса у 46-летнего гражданина обнаружили все признаки наличия британской мутации COVID-19. Он переболел коронавирусом в декабре прошлого года.

Исходя из факта, что этот пациент не выезжал за пределы Северной Македонии, Филипче считает, что этот штамм имеется и у других граждан.

Ранее в ВОЗ заявили, что на сегодняшний день в 70 странах выявили "британский" штамм коронавируса. При этом "южноафриканский" штамм подтвердили в 31.

Напомним, в Польше подтвердили первый случай "британского" штамма коронавируса. Мутировавший штамм вируса выявила лаборатория в Малопольском воеводстве, куда направили 100 образцов для детального исследования.

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