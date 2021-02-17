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В Северной Македонии начали COVID-вакцинацию. С вакциной помогла Сербия

Автор: Роман Тверденко

Северная Македония начала процесс вакцинации от коронавируса. С вакциной соседу помогла Сербия.

Об этом сообщает The Guardian.

Страна с населением в 2 миллиона человек получила 4,5 тысячи доз вакцины разработки Pfizer. Ее привезли из Сербии, которая решила помочь соседней стране. Эти дозы получат медики, которые работают с больными коронавирусом по всей стране.

Кампания массовой вакцинации стартует в Северной Македонии не раньше конца февраля, когда в страну доставят китайскую вакцину разработки Sinopharm. Также власти рассчитывают на поставки вакцины AstraZeneca в марте в рамках механизма COVAX.

Первыми в стране вакцину должны получить граждане в возрасте от 70 лет и старше. Они входят в первую группу приоритета.

Ранее сообщалось, что поставки вакцины от COVID по глобальному механизму COVAX начнутся в конце февраля. Окончательный список стран, которые получат вакцину в первую очередь, появится на следующей неделе.

Также сообщалось, что Украина одной из первых получит COVID-вакцину по механизму COVAX. Вместе с ней вакцины получат Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбия, Сальвадор, Грузия, Мальдивы, Молдова, Монголия, Перу, Филиппины, Южная Корея, Руанда, Южная Африка, Тунис, Западный берег Иордана и Сектор Газа.

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Новости Украины Македониявакцина от коронавируса
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