В Северной Корее сообщили о первой смерти от коронавируса

Северная Корея заявила о первом официально подтвержденном летальном случае COVID-19. При этом в стране еще сотни тысяч имеют симптомы коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что в КНДР около 187 800 человек сейчас находится на изоляции из-за "лихорадки неустановленного происхождения". Вспышку зафиксировали в конце апреля, но вирус уже распространился по стране.

Местные СМИ сообщают, что признаки коронавируса обнаружили у 350 тысяч человек, из них прошли лечение 162 тысячи, но точно неизвестно, был ли это COVID-19.

Также по меньшей мере шесть человек, имевшие симптомы коронавируса, умерли. У одного из них официально подтвердили штамм "Омикрон".

Специалисты предполагают, что вспышка усугубилась из-за серьезного кризиса в стране из-за отсутствия нужных медицинских ресурсов, поскольку КНДР отказалась от международной помощи в вакцинации и полностью закрыла границы.

Сейчас власти пытаются реорганизовать работу медицинской системы, тестирование и лечение, а также усилить дезинфекцию.