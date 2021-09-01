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В Северной Каролине произошла стрельба в школе, есть пострадавший

Автор: Валерия Полищук

В американском штате Северная Каролина произошла стрельба в одной из школ. В результате инцидента один ученик получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис шерифа округа Форсайт в Facebook.

"Средняя школа Mount Tabor закрыта. На территории школы произошла стрельба. Мы оцепили территорию школы и делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность учащихся", - говорится в сообщении.

Позже в офисе шерифа добавили, что один из студентов получил ранение. В то же время остальные ученики находятся в безопасности.

Полиция продолжает искать подозреваемого в стрельбе.

"Мы активно ищем подозреваемого. У нас нет подтвержденной информации о других случаях стрельбы или ранениях", - говорится в сообщении.

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Соединенные Штаты Америки