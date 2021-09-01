В Северной Каролине произошла стрельба в школе, есть пострадавший

В американском штате Северная Каролина произошла стрельба в одной из школ. В результате инцидента один ученик получил ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис шерифа округа Форсайт в Facebook.
"Средняя школа Mount Tabor закрыта. На территории школы произошла стрельба. Мы оцепили территорию школы и делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность учащихся", - говорится в сообщении.
Позже в офисе шерифа добавили, что один из студентов получил ранение. В то же время остальные ученики находятся в безопасности.
Полиция продолжает искать подозреваемого в стрельбе.
"Мы активно ищем подозреваемого. У нас нет подтвержденной информации о других случаях стрельбы или ранениях", - говорится в сообщении.