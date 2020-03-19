В Северной Ирландии подтвердили первую смерть от коронавируса

По состоянию на 19 марта в Северной Ирландии зафиксировано 68 случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним, ранее стало известно о первой смерти от вируса в Хорватии. От коронавирусной инфекции умер 70-летний мужчина.

Кроме того, в США запретили все поездки из Европы на следующие 30 дней. Сперва ограничения не касались Великобритании и Ирландии, однако после был ограничен въезд и для этих стран.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса.