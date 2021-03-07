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Северная Македония зарегистрировала российскую COVID-вакцину

Автор: РБК-Украина

Северная Македония одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Таким образом, Северная Македония стала 46-й страной в мире, в которой разрешено использовать препарат.

Об этом сообщает Reuters.

Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Отметим, что российской вакциной уже прививают в Сербии, Словакии, Черногории, Молдове, Сирии, Венгрии, Беларуси, Иране и в других странах.

При этом украинское правительство утвердило постановление, согласно которому в Украине запрещено использовать и производить вакцину, созданную страной-аггресором.

Напомним, Россия подала заявку на включение своей вакцины "Спутник V" в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Эту вакцину вкололи уже более миллиону людей.

Кроме того, министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс не исключил закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

В то же время, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российскую вакцину "Спутник V" не зарегистрируют в нашей стране при каких условиях.

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Новости Украины Македониявакцина от коронавирусаКоронавирус
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