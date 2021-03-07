ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Северная Македония зарегистрировала российскую COVID-вакцину

Новина українською → Скопье, Воскресенье 07 марта 2021 12:21
Северная Македония зарегистрировала российскую COVID-вакцину Фото: вакцина Спутник V (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Северная Македония одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Таким образом, Северная Македония стала 46-й страной в мире, в которой разрешено использовать препарат.

Об этом сообщает Reuters.

Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Отметим, что российской вакциной уже прививают в Сербии, Словакии, Черногории, Молдове, Сирии, Венгрии, Беларуси, Иране и в других странах.

При этом украинское правительство утвердило постановление, согласно которому в Украине запрещено использовать и производить вакцину, созданную страной-аггресором.

Напомним, Россия подала заявку на включение своей вакцины "Спутник V" в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Эту вакцину вкололи уже более миллиону людей.

Кроме того, министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс не исключил закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

В то же время, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российскую вакцину "Спутник V" не зарегистрируют в нашей стране при каких условиях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Македония вакцина от коронавируса Коронавирус
NEWS
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"