Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации

Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Теперь украинцы могут путешествовать в эту страну с этим документом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
"Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины", - отметил министр.
С какими документами можно попасть в Северную Македонию:
Наличие ни одного из этих документов не требуется для лиц в возрасте до 18 лет.