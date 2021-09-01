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Северная Корея отказалась принять COVID-вакцину компании Sinovac в рамках инициативы COVAX

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Северной Кореи отказались принять около 3 млн доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac. В КНДР предложили направить препарат в более пострадавшие от пандемии страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Как сообщило изданию агентство, которое помогает распространять вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX, министерство здравоохранения Северной Кореи отклонило поставку 2,7 млн доз препарата Sinovac. Северокорейское ведомство сослалось на ограниченные глобальные поставки вакцин и продолжающийся всплеск инфекции в других странах.

По данным южнокорейского аналитического центра, в июле Северная Корея отказалась от поставок вакцины AstraZeneca против COVID-19 из-за опасений возникновения побочных эффектов.

Напомним, в середине августа в рамках инициативы COVAX КНДР предложили 2,7 млн доз вакцин Sinovac.

Отметим, в конце июля ВОЗ сообщила, что организации до сих пор неизвестно ни об одном случае COVID в Северной Корее.

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КНДРВакцинаКоронавирус