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У Севастополі сталася стрілянина біля російських військових частин, - ЗМІ

Ілюстративне фото: у Севастополі сталася стрілянина біля російських військових частин (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Севастополі сталася стрілянина в районі, де знаходяться російські військові частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Повідомляється, що об 11:40 розпочалася безладна стрілянина зі стрілецької зброї в районі Стрілецької бухти.

Стрілянина почалася раптово, з перервами. Характер черг був схожий на дії під час збивання об'єктів.

На берегах Стрілецької бухти розташовано кілька російських військових частин, які забезпечують берегову охорону. А в акваторії бухти - місце стоянки військових кораблів.

Ситуація у Севастополі

У тимчасово окупованому місті часто чути вибухи та стрілянину. Російські загарбники пояснюють їх нібито вченнями. Вони також іноді повідомляють про нібито "атаку дронів".

Так, наприклад, лише вчора на північному молу у Севастопольській бухті повідомляли про стрілянину зі стрілецької зброї.

Вночі 25 травня мешканці також повідомляли про вибухи у місті. Тоді так звана влада повідомила, що Севастополь нібито намагалися атакувати за допомогою безпілотників.

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СевастопільКрым