У Севастополі чули вибухи та стрілянину: що про це відомо

За інформацією ЗМІ, перший вибух пролунав о 04:51 та був віддаленим, невиразним та схожим на роботу систем ППО.

Після чого другий вибух чули о 06:05. Він був вже більш гучним та чіткішим.

Проте, як зазначив кореспондент видання, було важко визначити, з якого напрямку йде звук, диму після вибуху не було помітно.

І вже близько 06:45 стало чути хаотичну стрілянину зі стрілецької зброї. Як пишуть ЗМІ, приблизно з району Корабельної сторони або Інкермана - вона продовжувалася близько однієї хвилини, вибухів в цей час не було.

Українська сторона поки не коментувала ситуацію. Заяв від так званої "окупаційної влади" Криму також немає.

Нагадаємо, що останнім часом на території Криму почастішали вибухи. Окупанти пояснюють їх роботою систем ППО.

Додамо, зовсім нещодавно удари ЗСУ по російських військових об'єктах в Криму визнав президент Володимир Зеленський, назвавши їх роботою по мілітаризованій інфраструктурі на окупованих територіях.

Зазначимо, сьогодні британська розвідка повідомила, що окупанти вивели підводні човни з Криму до РФ через загрозу ударів з боку українських сил.

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