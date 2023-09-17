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В Севастополі чули стрілянину. В РФ заявили про атаку дронів

Фото: в Севастополі чули стрілянину (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 17 вересня, в Севастополі чули одиночні постріли зі стрілецької зброї. В РФ заявили про атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Видання повідомило про постріли близько 1:30 ночі. З чим вони пов'язані поки що невідомо, адже про навчання місцеві гауляйтери не повідомляли.

Оновлено 02:08

В Міноборони Росії заявили, що близько 1:15 їхня ППО біля західного узбережжя нібито збила два українських безпілотника літакового типу.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, що вночі 14 вересня у Криму біля Євпаторії лунали гучні вибухи. Місцеві Телеграм-канали повідомляли, що "гучно" було в районі, де розташована військова база. Окупанти, в свою чергу, заявили, що вони нібито "успішно відбили українську атаку з 11 БПЛА".

Вже вдень пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердила удар по місцю розташування ворожих ракетних комплексів біля тимчасово окупованої Євпаторії.

Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що внаслідок атаки було "відмінусовано" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.

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