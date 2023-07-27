У Сеулі затримали працівника українського посольства: побив поліцейського у барі

Як пише видання, 25 липня, близько 23:50 у пабі Сеула, що "першокласний секретар посольства України А., у віці 40 років, який напав на співробітника паба та співробітника поліції.

"Він побився з відвідувачами перед баром і вдарив в обличчя співробітника, який прийшов, щоб зупинити це, і поліцейського", - пише видання.

Поліція заарештувала співробітника посольства на місці події. Відомо, що його було доставлено до поліцейської дільниці для проведення розслідування, але було звільнено.

На інцидент уже відреагувало посольство України. "Посольство хотіло б висловити свої щирі вибачення корейській громадськості та всім, хто причетний до будь-якого стресу чи незручностей, викликаних інцидентом", - йдеться у заяві.

У посольстві уточнили, що "тісно співпрацює з корейською владою, щоб забезпечити повне та неупереджене розслідування цього питання".

Як повідомлялося, раніше поліція Південної Кореї затримала 37-річного туриста з Китаю. Він кинув чотири пляшки із запалювальною сумішшю до будівлі посольства Японії в Сеулі.